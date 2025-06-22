Catedral terá extensa programação para celebrar o padroeiro de Londrina

A Festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus será realizado de 24 e 28 de junho, na Catedral Metropolitana de Londrina. As celebrações contarão com missar, momentos de oração, unidade e fé, além da tradicional festa popular, com atrações culturais e comidas típicas.





As festividades terão início com o tríduo ao Sagrado Coração de Jesus, realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho, sempre às 19h, na Catedral de Londrina. Na terça-feira (24), a celebração será pela juventude com a presença do padre Dirceu Reis. Na quarta-feira (25), o pedido será pela cidade de Londrina com monsenhor Bernard Gafá. E na quinta-feira (26), a intercessão será pelas vocações com o padre Wendel Perre dos Santos.

Na sexta-feira (27), dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, padroeiro de Londrina, as celebrações acontecerão às 8h, com a presença dos ministros da Sagrada Comunhão da arquidiocese; às 10h30, com a participação do clero; às 15h, reunindo todo o Apostolado da Oração e procissão; e às 18h, com uma procissão luminosa que encerrará o dia de celebrações.





No sábado (28), serão realizadas duas celebrações - às 15h e às 18h30, encerrando uma programação repleta de fé e esperança.

Festa popular





E não poderia faltar a tradicional festa popular. Nos dias 27 e 28 de junho, o entorno e o estacionamento da Catedral se transformarão em um espaço de alegria, com comidas típicas, atrações culturais e diversão. A festa começa na sexta-feira às 7h da manhã e segue até às 21h, e no sábado, inicia ao meio-dia, encerrando às 21h.



