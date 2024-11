CCI Leste realiza baile para a comunidade idosa nesta quinta

Nesta quinta-feira (14), a Secretaria Municipal do Idoso (SMI) vai realizar um baile de confraternização para toda a comunidade idosa. Entre as 13h e 16h, os idosos poderão dançar e aproveitar um momento de descontração com muita música e socialização no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) da Zona Leste (Rua Gabriel Matokanovic, 260 – Jardim da Luz).





O objetivo dos bailes no CCI é prover um espaço de socialização, interação e descontração.

Patricia Selvatici, coordenadora do CCI Leste, explicou que esses momentos podem ser o diferencial na vida de um indivíduo com mais de 60 anos. “Os bailes proporcionam à pessoa idosa o contato com a música e dança, e também a possibilidade de aumentarem os vínculos de amizades. Isso ajuda na prevenção do isolamento social, que ainda é uma realidade na vida de grande parte dessa população”, apontou.





O evento tem a expectativa de receber mais de 100 pessoas. Quem vai animar o baile é o Trio Modão Sertanejo, que tocará músicas sertanejas, xote, forró, valsa, vanerão, dentre outros ritmos dançantes.





O baile é aberto a toda a comunidade, bastando ter pelo menos 60 anos. Para participar, não é necessário realizar inscrição. Mesmo idosos não cadastrados no CCI poderão curtir a festa mediante a apresentação de documento de identificação com foto.