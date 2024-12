CCXP 2024 traz Matt Smith, Ana de Armas e Patrick Dempsey a SP

Já o primeiro carrega a responsabilidade de receber as maiores atrações da festa, portanto, é o mais cheio. É nele que figuras como Matt Smith - astro de "Doctor Who" e "House of the Dragon" - participam de painéis sobre histórias de bastidores e novidades da carreira. Smitt marca presença na quinta-feira (5). Porém, o artista volta na tarde do dia seguinte, no palco Omelete, que por sua vez, é uma arena sem paredes, deixando os fãs muito próximos aos ídolos.

Programação





Na sexta (6), Giancarlo Esposito (Gus Fring em "Breaking Bad") participa de um painel no início da tarde. Enquanto o brasileiro Wagner Moura é presença de honra da festa e recebe uma homenagem às 19h45. Ambos no palco Thunder. No mesmo dia, a Warner Bros. Discovery mostra detalhes sobre o futuro de suas produções, incluindo "Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" e "Um Filme Minecraft".





Sábado (7) será ainda mais movimentado. No Thunder, o público poderá assistir discussões como as promovidos pela Paramount+, de "Dexter: Pecado Original", com Patrick Gibson, Christian Slater e Patrick Dempsey; "Yellowjackets", com participação das atrizes Jasmin Savoy Brown e Sophie Thatcher; além de surpresas do universo de "Sonic 3", com a presença de James Marsden e Ben Schwartz.





Publicidade

Pelo segundo ano consecutivo, Anya Taylor-Joy vem ao Brasil, desta vez ao lado de Miles Teller, para promover o filme "Entre Montanhas" ("The George"), às 15h30. Em seguida, Adam Scott e o elenco de "Ruptura" também estarão presentes. Ambos os painéis são de produções da Apple TV+ e acontecem no palco Omelete.





Ainda no sábado, há um bate-papo sobre o filme "O Auto da Compadecida 2", que estreia em 25 de dezembro, com os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele. As produções brasileiras também são destaques da TV Globo, que leva personalidades ao palco Thunder para divulgar novidades para 2025, como a releitura de "Vale Tudo". Estão confirmadas Alice Wegmann, Ana Clara, Deborah Secco, Sabrina Sato, entre outros.





Publicidade

Além disso, o público pode esperar por lançamentos da Amazon Prime Video, com Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato e Felipe Simas promovendo a série true crime "Tremembé". Outras produções, incluindo "Sua Culpa" e "Invencível", também terão destaque.





O encerramento, no domingo, tem Ana de Armas, Norman Reedus, Ian McShane e o diretor Len Wiseman no Palco Thunder, para um painel exclusivo sobre "Bailarina", o filme derivado da franquia "John Wick". Para os fãs de música, a diversidade dos shows vai de pagode a rock. Estão confirmados Juliette, Banda Uó, Péricles, Supercombo e Oaklore.





Ingressos do terceiro lote ainda estão à venda no site, variando de R$ 200 (meia-entrada) a R$ 580 (inteira) para um dia de evento. Eles não dão direito aos painéis, que só podem ser acessados a partir de uma fila organizada por ordem de chegada. O Epic Pass, que garante acesso a todos os dias, também está disponível por R$ 2.500.