Ceia de Natal: chefs de Londrina dão sugestões que aliam sabor e tradição

O tradicional jantar natalino também é uma oportunidade de usar a criatividade e principalmente a praticidade. A reunião entre amigos e familiares, cercada de boas energias em torno da mesa posta é um momento de partilhar o alimento, valores e princípios.





Simplicidade e zero desperdício são ingredientes que combinam com toda receita e, nesta edição, os chefs de cozinha Ana Paula Lopes e Pablo Lussich, da Menu Escola de Gastronomia, criaram um jantar especial para celebrar a data.

Tão brasileiro como universal, o jantar natalino dos chefs é uma sugestão para agradar a família toda e permitir momentos prazerosos. Uma toalha apresentável, a louça que mais gosta, o modo de servir e o ambiente acolhedor contribuem para a confraternização.

Dividir o preparo das receitas entre os presentes pode ser uma maneira de integrar a todos, bem como dividir as tarefas.



CEIA DE CHEFS





Ana Paula Lopes é graduada em Turismo e Hotelaria pela Unopar (Universidade Norte do Paraná) e pós-graduada em Gestão de Negócios em Turismo pela UnB (Universidade Federal de Brasília) e honra também o diploma Chef de Cuisine Internacional pela Scuola Alberghiera e di Ristorazione de Serramazzoni, Itália.

Com um currículo respeitável, atuou como chef em hotéis e restaurantes na Inglaterra, Itália e Espanha.





Atualmente, dedica-se à consultoria nas áreas de Gastronomia e Eventos e é sócia-proprietária da MENU Escola de Gastronomia, em Londrina, onde também dá aulas.

Chef Lussich acumula experiências regionais e internacionais em restaurantes e hotéis como no Luna Bistro - Cozinha Francesa com toques regionais; La Vecchia Cocina (internacional), La Pasta Gialla (Italiana) e Capital Burger & Co.





Graduado em Administração Hoteleira na Universidade São Francisco - USF e com mais de 20 anos de atuação, Lussich entende que os ingredientes que vem da natureza se transformam na mão de um cozinheiro em muitos outros.

"Essa química, a mistura, o amor e o calor, isso é o que me encanta. Assim, o natural com a manipulação do homem, essa alquimia, é gastronomia. Essa que vem de qualquer canto do mundo, do primitivo ao sofisticado, transcende culturas, ultrapassa barreiras. Gastronomia é a essência da vida", pensa.





A seguir, confira as sugestões dos chefs para a entrada, prato principal e sobremesa. Bom apetite!

ENTRADA





SALPICÃO DE FRANGO DEFUMADO





Ingredientes:





- 200g de frango defumado;

- 300g de salsão;

- 150g de maça;

- 150g de cenoura;

- 120 de cebola roxa;

- 200g de batata palha;

- 50g de passas brancas;

- Salsinha a gosto;

- 100g de creme de leite;

- 100g de maionese;

- 15ml de molho inglês;

- Sal com moderação;

- Pimenta de reino a gosto.





Modo de preparo:





- Cortar o salsão, a cenoura e a cebola em julienne (tirinhas finas);

- Cortar a maça em cubos pequenos;

- Cortar a salsinha em moagem (bem picadinha);

- Desfiar o frango;

- Misturar todos os ingredientes (exceto a batata palha) e temperar bem;

- Levar a geladeira e deixar resfriar bem;

- Misturar metade da batata palha e a outra metade usar para decorar.





