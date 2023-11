Cemitérios de Apucarana espera receber 20 mil pessoas no Dia de Finados

A Aserfa (Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana) tem a expectativa de que em torno de 20 mil pessoas deverão passar pelos cemitérios Cristo Rei, da Saudade e do Distrito de Pirapó. Haverá banheiros químicos e tendas, programação de missas e orientações sobre cuidados com vasos de flores.





Além disso, a Prefeitura também já definiu os locais e fez o sorteio dos pontos de funcionamento do comércio ambulante.

O comércio ambulante vai ser permitido para aqueles que fizeram a inscrição e apresentaram a documentação exigida em edital. O credenciamento, com o respectivo sorteio dos pontos, foi coordenado pelo Idepplan (Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento).





“Haverá pontos de venda de flores, velas e alimentação, situados na entrada principal e na lateral do Cemitério Cristo Rei e também na frente do Cemitério da Saudade”, afirma Ivan Silva, diretor-presidente do Idepplan.

MISSAS





Marcos Bueno, superintendente da Aserfa, afirma que a programação de missas já foi divulgada pela Diocese de Apucarana e começa na véspera do Dia de Finados, com celebração às 21 horas desta quarta-feira (1), no Cemitério Cristo Rei.





“Já nesta quinta-feira, Dia de Finados, teremos seis missas – às 8 horas, 9h30, 11, 14, 15h30 e 17 horas – no Cristo Rei e outras três missas no Cemitério da Saudade – às 8, 10 e 15 horas”, detalha Bueno, acrescentando que haverá ainda duas celebrações no Cemitério Portal do Céu, às 9h30 e 15 horas.





