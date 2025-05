Centenas de jovens se reúnem em Londrina e rezam o terço pela saúde do Papa

Na noite de quinta-feira (20), cerca de 600 jovens de várias partes de Londrina se reuniram para o Terço Jovem na Paróquia Mãe da Divina Providência (Zona Sul).





A principal intenção da oração do terço foi a saúde e a recuperação do Santo Padre, o Papa Francisco, que está hospitalizado no Hospital Gemelli de Roma desde o dia 14 de fevereiro.

Durante a oração, o padre Dirceu Reis, assessor do Setor Juvenil, atendeu as confissões de muitos jovens. As meditações dos mistérios gloriosos foram desenvolvidas pelos próprios jovens. E, ao final, foi realizado um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento.





Aos pés de Jesus, cada jovem expressou sua decisão pessoal de caminhar com Ele como peregrino de esperança na Igreja e no mundo.





