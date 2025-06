Centro POP terá festa junina com forró e protagonismo feminino nesta quinta

A tradicional festa junina vai ganhar um toque especial de arte, cultura e acolhimento social nesta quinta-feira (26), em Londrina. A partir das 8h30, o Centro POP — equipamento voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua — será palco de mais uma edição do Sarau Artístico do Projeto Brisa, com entrada gratuita e aberta à comunidade.





A programação junina mistura comidas típicas, forró, samba, MPB e momentos de interação com o público, como o Palco Aberto. O objetivo é oferecer, por meio da arte, uma experiência de acolhimento, escuta e pertencimento à população em situação de vulnerabilidade. “É um momento de resgate de alguma emoção ou sentimento que possa causar alguma mudança na vida dessas pessoas”, afirma Silvio Ribeiro, coordenador do projeto.





O destaque da manhã fica por conta do protagonismo feminino nas atrações musicais. O trio Forró Pé de Nuvem sobe ao palco às 9h40 com uma proposta que mistura clássicos do forró e do xote com repertório da música pop. Na sequência, às 10h40, é a vez do grupo Tudo Menos Fulô, formado por três instrumentistas de Londrina, apresentar um repertório vibrante de forró instrumental com releituras da música brasileira.

O evento começa com o Det Set Duo, às 8h40, trazendo grandes sucessos da música popular brasileira com voz e violão. Entre uma apresentação e outra, o público poderá participar do Palco Aberto, onde qualquer pessoa pode se manifestar artisticamente ou apenas compartilhar sua história.





Criado em 2018, o Projeto Brisa promoveu dezenas de ações culturais voltadas ao público em situação de rua e moradores de abrigos. Em sua quinta temporada, promoveu, desde dezembro de 2024, três saraus e apresentações especiais em equipamentos culturais de Londrina. A produção é do Coletivo Flua Cultura.

