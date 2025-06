Chuva antecede chegada do frio intenso no Paraná

Com a chegada da primeira massa de ar polar rigorosa do inverno as temperaturas devem despencar ao longo desta segunda-feira em todo o Estado, de acordo com informações do Simepar ( Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A previsão indica o registro de mínimas invertidas e possibilidade de valores negativos à noite, em municípios próximos à divisa com Santa Catarina. "Na segunda-feira ainda chove um pouco, mas já começa a esfriar rapidamente", acrescenta o meteorologista Lizandro Jacóbsen. Em Londrina, a mínima prevista é de 9ºC e a máxima de 19ºC.

Na terça (24), segundo a previsão do Simepar, o avanço dessa massa de ar mais frio e seco deixará o tempo estável em todo o Paraná, com temperaturas abaixo de 5ºC na metade Norte e abaixo de 0º em muitos municípios da metade Sul, com possibilidade para formação de geada em todas as regiões.

Na terça-feira Londrina deve registrar o dia mais frio do ano, com mínima prevista de apenas 2ºC e máxima de 12ºC. Até agora, o dia mais frio do ano na cidade foi em 29 de maio, com mínima de 4,6°C e sensação térmica de 3ºC.

Na quarta-feira (25) o frio segue em Londrina, com oscilação de 2ºC a 16ºC. Segundo o Simepar, o frio segue intenso com possibilidade para geada em grande parte do Paraná. A chuva retorna da tarde para a noite na metade oeste. A partir de quinta as temperaturas entra em elevação no interior do estado.

Mais informações





Para saber as regiões que serão atingidas e a intensidade da geada prevista em cada uma delas, recomenda-se o acesso ao serviço Alerta Geada, desenvolvido pelo IDR-Paraná e Simepar desde 1995. O serviço tem o objetivo de alertar os agricultores e a população em geral, com antecedência de 24, 48 e 72 horas, sobre a ocorrência de geadas no Paraná, e está disponível na página inicial do site do simepar: www.simepar.br.