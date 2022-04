Chuva da madrugada derrubou árvores em Londrina e causou estragos em Maringá

A Prefeitura de Londrina, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), registrou até o momento, quatro ocorrências de quedas de árvores em virtude das chuvas desta madrugada na cidade.

As ocorrências já atendidas pelas equipes da Compdec foram nas ruas Mossoró (região central) e José Roque Salton (Terra Bonita), Kazuto Hiramatsu (Cafezal) e Adolfo Francioli (Acapulco), estas na região sul.

A Prefeitura de Londrina que casos de emergência devem ser comunicados pelo telefone 199 ou pelo aplicativo 153 cidadão.









MARINGÁ

A coordenação da Força Tarefa organizada pela Prefeitura de Maringá está concentrada no Paço Municipal. Além de secretários, estão reunidos também representantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A equipe está disponível para entrevistas no sentido de orientar a população sobre os cuidados e as ações desenvolvidas para amenizar os efeitos causados pelo forte temporal que atingiu não só Maringá, mas várias regiões do Paraná.

Segundo o Instituto Simepar, durante a madrugada deste sábado a passagem de uma frente fria provocou rajadas de vento de até 79,9 km/h. Também houve muitas descargas elétricas e chuva de granizo em algumas regiões do Paraná. Foi um dos piores temporais dos últimos anos, o que provocou a queda de árvores e fios elétricos. Por isso, motoristas, motociclistas e pedestres devem redobrar os cuidados ao passar pelas vias da cidade.