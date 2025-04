Chuva de meteoros Liríadas passa pelo céu do Paraná na madrugada desta terça

Uma chuva de meteoros está atravessando o espaço e terá seu ápice em 2025, próximo da Terra, na madrugada do dia 22 de abril, por volta das 2h. O evento, também conhecido como avistamento de estrelas cadentes, tem média estimada de 15 meteoros por hora. Para assistir, os amantes da observação do céu a olho nu deverão procurar um horizonte Norte sem qualquer poluição luminosa. Quanto mais escuro o local e seus arredores, mais chances de observar os meteoros.





No Paraná, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná ), áreas ao redor de municípios como Apucarana, Umuarama, Cianorte, Santo Antônio da Platina, Foz do Jordão, Marquinho e Sertanópolis, embora a visibilidade não esteja totalmente garantida, há chance de contemplar o espetáculo celeste, especialmente em áreas com menor poluição luminosa.

“Nas regiões do Norte Pioneiro, Norte Central, Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, a previsão indica predomínio de nebulosidade alta, caracterizada por nuvens mais elevadas e menos espessas, o que pode permitir aberturas pontuais no céu na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Já entre os Campos Gerais, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a maior concentração de nuvens deverá impossibilitar a visualização do fenômeno”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.