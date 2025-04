Chuva derruba árvores e prejudica abastecimento de água em Londrina nesta quarta

O temporal que atingiu Londrina na noite de terça-feira (25) provocou a queda de ao menos 11 árvores e arrancou o toldo em frente ao Centro Pop, unidade de assistência social que promove atividades para pessoas em situação de rua, na região central. Também devido à chuva, o abastecimento de água está prejudicado em bairros da zona sul e há falta energia elétrica em 700 casas.





Segundo o levantamento da Defesa Civil, o temporal trouxe ventos de 28,8 km/h, com rajadas de vento que chegaram a 75,9 km/h. A precipitação acumulada foi de 22 milímetros entre a noite de terça e a madrugada desta quarta-feira (26).

A tempestade também impediu dois pousos no Aeroporto de Londrina.





CAIU SOBRE UM CARRO

Na Rua Senador Souza Naves, entre a Avenida Juscelino Kubitscheck e Raposo Tavares, uma árvore caiu sobre um estacionamento e um veículo. A via foi bloqueada por agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) durante a manhã, mas já foi desbloqueada. Com o bloqueio da via, a CMTU disse que os motoristas devem fazer o desvio pela Avenida Duque de Caxias.

No local, um fio de alta tensão estava caído e, possivelmente, energizado. Segundo a Copel, equipes já estavam em deslocamento e a recomendação é de que as pessoas mantenham uma distância segura do fio.





Também no Centro, outra queda de árvore provocou a interdição total da Rua Pará, entre as ruas Mato Grosso e Senador Souza Naves. Por volta das 9h o trecho foi liberado.

Na Rua Marco Polo, no bairro Aeroporto (zona leste), a árvore atingiu a fiação elétrica e provocou bloqueio parcial. Já na Rua Capitão Pedro Rufino, no Jardim Europa, a árvore também causou estrago na rede elétrico e o bloqueio foi total. A Rua João Gonçalves de Souza, no Cafezal, também foi bloqueada parcialmente por conta da queda de árvore. Ainda não informação se os locais já foram liberados para o tráfego de veículos.





A Defesa Civil registrou quedas de árvores também nas ruas João Gonçalves de Souza (conjunto Cafezal), Alvaro Aloysio de Freitas (parque ABC 2), Pedra Verde (jardim Ideal), Assumpta Romeu Pelegrinelli (conjunto Novo Amparo 2), Amelia Venturini Baggio (Jardim Ouro Verde), Avenida Maringá e na Travessa Clevelândia (Vitória).

Também ocorreram estragos no Parque de Exposições e a equipe da SRP (Sociedade Rural do Paraná) ainda identifica, na manhã desta quarta, os pontos atingidos. Entretanto, a ExpoLondrina segue dentro do cronograma previsto.





Secretário do Ambiente, Gilmar Domingues explica que a pasta tem uma fila de aproximadamente 150 pedidos para erradicação de árvores na cidade. A fila, segundo ele, é pequena e deve ser zerada com a contratação de uma nova empresa terceirizada para o serviço. Ele pontua que o contrato anterior terminou em novembro do ano passado e a expectativa é de que um novo seja formalizado até o final deste primeiro semestre.

Após o recebimento dos pedidos, um técnico da pasta avalia se a árvore apresenta risco de queda e, em caso positivo, é encaminhado para a equipe de poda. Com a contratação de uma nova empresa, a previsão é de fazer a erradição de até 100 árvores por mês. A população pode entrar em contato através do e-mail [email protected] ou do telefone 3372-4750.

Ele ressalta a importância desse trabalho em dias de chuva e ventos fortes. Dentre as 11 ocorrências envolvendo quedas de árvores registradas até a manhã desta quarta-feira, algumas envolvem árvores consideradas sadias em boas condições. "Se um elemento arbóreo que está em plena atividade de vida útil acaba sucumbindo aos ventos fortes, imagine aqueles que já expiraram esse tempo de vida", aponta. Até o final do dia, segundo ele, a pasta vai ter a relação completa das ocorrências e se algumas delas já estava com pedido de erradição.