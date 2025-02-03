Chuva 'detona' estradas rurais e alunos do Eli Vive perdem primeiro dia de aula em Londrina

Os alunos das escolas municipais que vivem no Assentamento Eli Vive, na zona rural de Londrina, foram impedidos de participar do primeiro dia de aulas da rede municipal, nesta segunda-feira (3), devido às condições das estradas de terra que servem a região.



As chuvas intensas do fim de semana tornaram os trechos intrafegáveis para ônibus e kombis que fazem o translado dos estudantes.



O assentamento tem 501 famílias e cerca de 180 alunos na rede municipal – que estudam nas escolas Eli Vive 1 e 2 – e outros 200 matriculados na escola estadual que oferece do sexto ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.



Jovana Cestille, mãe de um estudante e assentada há mais de dez anos, diz estar cansada do descaso. "No ano passado, as famílias chegaram a parar as máquinas da prefeitura, em protesto pela situação, mas nada foi feito por nós", relembra.



Segundo Sandra Flor Ferrer, liderança do Eli Vive, a situação é crônica e vai além dos prejuízos aos estudos. “Temos a Orquestra Camponesa, mais cem alunos que precisam fazer o projeto, e a Guarda Mirim, em torno de 50 crianças, que usam o espaço da escola para fazerem seus trabalhos. Também temos a extensão do posto de saúde do Lerroville, que vem duas vezes por semana atender nossas famílias, mas, na chuva, as famílias não conseguem se deslocar. E, hoje, o que mais revoltou é que é o primeiro dia de aula”, afirma.







Na terça-feira (27), o prefeito Tiago Amaral (PSD) anunciou, nas suas redes sociais, a decretação de emergência para a recuperação de estradas rurais em Londrina. “Esse decreto visa justamente socorrer a você que está aí na área rural, que precisa do atendimento de saúde e se vê impossibilitado de chegar até o distrito, até o patrimônio, até mesmo se deslocar até o nosso centro urbano da cidade Londrina, a você que precisa fazer o escoamento da tua safra, que começa já nos próximos dias a colheita principalmente dessa, da cultura de verão, né, ou do hortifruti que é diário”, argumenta o prefeito.



Entretanto, o assentamento e outras vias que dão acesso, como a estrada entre Lerroville e a Pedreira Guaravera, não são citadas no decreto. A Prefeitura de Londrina afirma que os 17 trechos listados apenas embasam a necessidade do decreto, mas que a iniciativa abrange todas as estradas rurais do município.



O Eli Vive tem 109 quilômetros de estradas rurais dentro do assentamento, cuja manutenção é de responsabilidade do município. Segundo Ferrer, no fim de 2024, ainda na gestão de Marcelo Belinati (PP), máquinas da prefeitura fizeram o aplainamento da vias, fechando as valetas que se formam na terra. “Mas, essas valetas abrem novamente. O ideal era colocar cascalho”, avalia.



Um projeto de manejo das estradas tramita no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), mas, de acordo com Ferrer, os trâmites são lentos. “O cascalho nos ajudaria aguardar até a conclusão deste projeto”, diz.



A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina, que divulgou o seguinte posicionamento a respeito da estrada principal para acesso ao Assentamento Eli Vive: " O levantamento que embasou a elaboração do decreto de situação de emergência contempla uma listagem de 17 estradas rurais, elaborada pela equipe da Diretoria de Desenvolvimento Rural da SMAA, para mostrar a situação das estradas rurais. Outras estradas deverão ser atendidas com manutenção"



A nota diz ainda que "existe uma licitação que ainda está em andamento, fase de habilitação, mas não tem uma empresa vencedora. Mas essa licitação é para contratar OS PROJETOS, não é para a execução da obra. A empresa contratada vai entregar os projetos de drenagem e das estradas, necessários para licitar/contratar a execução da obra, mas ainda depende de finalização dos projetos. Já foram convocadas e inabilitadas 4 empresas, está na 5ª empresa, mas tem mais 14 empresas. É recurso do INCRA."

E adiciona que, "em reunião com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná na manhã de hoje (3), o prefeito Tiago Amaral tratou sobre a necessidade de a Prefeitura firmar novos convênios para manutenção das estradas rurais. Três convênios, firmados anteriormente e devolvidos no último ano pela Prefeitura, não poderão ser retomados por falta de empresas que executem a pavimentação no formato proposto (poliédrica com pedras irregulares).

A proposta é de que o Município elabore um estudo, contemplando todas as estradas rurais que não dispõem de asfaltamento para que recebam readequação, o que envolve uma série de serviços envolvendo nivelamento, escoamento de água, aplicação de cascalho e outros. Posteriormente, essas estradas readequadas e pavimentação com bloco sextavado ou Tratamento Superficial Triplo (TST).

Também será verificado junto à SEAB outros projetos protocolados que possam ser aproveitados para as estradas de Londrina, com as devidas adequações e adaptações".

Vasta produção orgânica



O Eli Vive é um dos maiores assentamentos em área metropolitana do Brasil. Grande produtor de derivados do milho, o assentamento tem 13 anos de existência e possui agroindústria cooperada, com produção de fubá, farinha de milho biju, canjica amarela e canjiquinha xerém.



Além do milho, as famílias ainda produzem panificados de forma cooperada, hortifrúti orgânico e uma diversidade de alimentos que vão para as escolas do Estado, para ações de solidariedade e para a comercialização na região.



A comunidade ainda zela de uma reserva florestal e das nascentes que estão dentro da comunidade.



Para tocar a vida, continuar produzindo alimentos e cuidando do meio ambiente, as famílias precisam da educação das crianças. "A educação no campo é um direito previsto em lei, uma conquista para as nossas crianças poderem aprender a partir de sua realidade, em seu próprio território, assumindo aqui as responsabilidades futuras", explica Sandra Ferrer, uma das lideranças da comunidade.



"Em reconhecimento a isso, no ano passado o assentamento ganhou uma escola municipal nova, um prédio com estrutura excelente para a educação das crianças", conta Ferrer. "Entretanto, sem as estradas para levar as nossas crianças, toda essa potência da educação fica perdida", avalia.



(Com assessoria de imprensa)





Atualizada às 15h30 de 4/2/2025.

