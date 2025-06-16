Chuvas de junho já ultrapassam média histórica para o mês em Londrina

A chuva foi intensa no fim de semana. Das 48 estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), 27 (que ficam em 26 cidades) já ultrapassaram a média histórica para o mês de junho nos primeiros 15 dias do mês neste ano. Em outras cinco estações faltam menos de 10 mm de chuva para chegar à média histórica do mês.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Em Londrina, choveu 108.6 mm - 24.3 mm a mais do que a média histórica de junho (84.6 mm. Em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) também foi verificada uma precipitação acima da média - 99.6 mm. A média é de 66.1 mm.





Publicidade

Confira a lista completa dos municípios abaixo, sendo que o destaque vai para Cruzeiro do Iguaçu (Sudoeste) onde já choveu, em junho de 2025, 110,5 mm a mais do que a média para o mês. Em Foz do Iguaçu (Oeste), já choveu 103,8mm a mais do que a média





Publicidade

Última semana de Outono





Publicidade

A última semana de outono será bem característica no Paraná, com muita amplitude térmica: amanhecer gelado e tardes mais quentes. “Na segunda-feira o tempo já começa a ficar mais estável nas regiões paranaenses, embora ainda com bastante variação da nebulosidade entre o Leste e o litoral do Estado. O sol aparece com mais frequência durante o período da tarde entre a Capital e os Campos Gerais, mas no Litoral as nuvens dificultam uma elevação maior das temperaturas”, explica Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.





No Noroeste, Norte, Norte Pioneiro e no extremo Oeste as temperaturas máximas podem chegar a 26°C durante a tarde, e a situação do tempo deve permanecer igual até a quarta-feira.

Publicidade

“O tempo muda mesmo somente durante o feriado de Corpus Christi (quinta-feira, 19), e mesmo assim em apenas algumas regiões: entre o Oeste, Sudoeste e parte do Sul paranaense. Uma nova frente fria consegue evoluir pelo sul do Brasil e rompe esses dias mais estáveis, provocando chuva nessas regiões. Na virada de quinta para sexta o tempo muda também nas outras áreas, com aumento de nuvens e chuva muito localizada”, detalha Jacobsen. Na sexta-feira, às 23h42, terá início o inverno.





CONFIRA A LISTA COMPLETA DE ESTAÇÕES QUE ULTRAPASSARAM A MÉDIA DE CHUVA EM JUNHO DE 2025:

Publicidade

Nome da estação / média histórica para junho / quanto choveu em junho de 2025 / diferença

Altônia: 62.3 mm / 121.2 mm / 58.6 mm

Publicidade

Antonina: 125.4 mm / 172.4 mm / 46.5 mm

APPA Antonina: 89.1 mm / 100.4 mm / 10.8 mm

Capanema: 102.5 mm / 180.6 mm / 78.4 mm

Cambará: 60.5 mm / 74.8 mm / 14.4 mm

Campo Mourão: 88.4 mm / 141.4 mm / 52.6 mm

Cascavel: 120.5 mm / 135.4 mm / 14.4 mm

Cianorte: 66.8 mm / 149.8 mm / 83.2 mm

Cornélio Procópio: 66.1 mm / 99.6 mm / 33.9 mm

Curitiba: 105.2 mm / 106.4 mm / 0.7 mm

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 167.5 mm / 202.6 mm / 35.4 mm

Cruzeiro do Iguaçu: 136.4 mm / 246.6 mm / 110.5 mm

Foz do Iguaçu: 86.1 mm / 190 mm / 103.8 mm

Jaguariaíva: 90.4 mm / 122.4 mm/ 31.5 mm

Loanda: 63.5 mm / 69.4 mm / 5.4 mm

Londrina: 84.6 mm / 108.6 mm / 24.3 mm

Maringá: 80.5 mm / 126.4 mm / 45.4 mm

Santa Maria do Oeste: 59.6 mm / 139.2 mm / 79.4 mm

Paranavaí: 68.9 mm / 114.8 mm / 46 mm

Pato Branco: 147.2 mm / 171.8 mm / 24.7 mm

Pinhais: 95.6 mm / 108.2 mm / 12.3 mm

Pinhão: 165.2 mm / 208.6 mm / 43.7 mm

Guaraqueçaba: 110.2 mm / 150 mm / 39.7 mm

Capitão Leônidas Marques: 68.6 mm / 168.2 mm / 99.4 mm

Santa Helena: 127.4 mm / 156.6 mm / 29.5 mm

São Miguel do Iguaçu: 109.5 mm / 209.8 mm / 100.4 mm

Ubiratã: 92.8 mm / 127 mm / 34.1 mm

Cinco cidades que estão prestes a atingir a média de chuvas para o mês de junho:

Nome da estação / média histórica para junho / quanto choveu em junho de 2025 / diferença

Assis Chateaubriand: 102 mm / 100 mm / -2 mm

Cândido de Abreu: 131.4 mm / 123.8 mm / -7.4 mm

Francisco Beltrão: 157.6 mm / 150.6 mm / -6.6 mm

Guaíra: 77.3 mm / 70 mm / -7.3 mm

Paranaguá: 98.2 mm / 96 mm / -2.2 mm





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)