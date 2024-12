Chuvas intensas na Região Sul colocam em alerta diversos estados neste domingo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para o perigo relacionado a chuvas intensas em diversos estados do país neste domingo (1º). O risco é maior no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde são esperadas tempestades, ventania e queda de granizo.





O alerta é válido para todo o estado gaúcho e as regiões sul e oeste catarinenses das 8h do domingo às 9h da segunda-feira (2) --com alerta vermelho entre às 18h do domingo e às 7h da segunda-feira. Há possibilidade de chover 100 mm por dia, com ventos superiores a 100 km por hora.

"Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário", diz o Inmet.





O órgão ainda coloca sob alerta laranja Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, grande parte de Goiás (incluindo Distrito Federal), regiões centrais de Minas Gerais (incluindo Belo Horizonte) e do Espírito Santo (incluindo Vitória) e a porção ocidental do Tocantins.

Nesses estados, são esperadas chuvas intensas entre 9h do domingo e 10h da segunda-feira.





A Metsul Meteorologia Brasil explica que, desta vez, as tempestades na região Sul do país são uma combinação de fatores.

"São decorrentes do avanço de uma linha de instabilidade pré-frontal e o deslocamento de uma frente fria dentro de um ambiente extremamente instável de formação de um ciclone na costa do Uruguai e que depois será um ciclone bomba no meio do Atlântico."





Apesar dos alertas, a agência afirma que a chuva não será capaz de encher os rios a ponto de levar a enchentes, como aquelas enfrentadas pelo Rio Grande do Sul no início deste ano. "Será um episódio rápido, porém intenso, de instabilidade."





No mesmo período, o Inmet também classifica como perigo potencial a baixa umidade (entre 20% e 30%) no sertão nordestino, entre os estados da Bahia, Paraíba, do Ceará, Rio Grande do Norte, de Tocantins, Alagoas e Sergipe. O alerta é válido para o domingo, entre o meio-dia e as 18h.