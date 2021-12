Chuvas que causaram estrago na Bahia devem chegar ao Sudeste nesta quarta

As fortes chuvas que provocaram estragos na Bahia estão se deslocando para o Sudeste do país. A previsão é de que os temporais alcancem os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo já nesta quarta (29) e permaneçam por sete a dez dias.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, de atenção, para a região. Estados da região central do país também devem ser atingidos.

Segundo o instituto, uma ZCAS (zona de convergência do Atlântico Sul) que atingiu os municípios baianos se desloca para o Sudeste. Essas zonas formam corredores que se estendem do sul da região amazônica até a área central do Atlântico sul, canalizando a umidade da Amazônia para outras áreas, o que provoca chuvas intensas.





A previsão é de que as áreas mais atingidas sejam o centro e o sul de Minas Gerais, a região norte de São Paulo, o Vale do Paraíba e a região serrana do Rio de Janeiro. Há ainda a possibilidade de tempestades com rajadas de vento e granizo nas serras do Rio de Janeiro, na zona da mata de Minas e no Vale do Ribeira, em São Paulo.





Já nesta terça (28), cidades da região do ABC registraram alagamentos após forte temporal. Em Mauá, uma estação da linha 10-Turquesa, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), ficou alagada. Santo André também registrou pontos de alagamento.

Na capital paulista, a previsão é de que haja chuva na noite de Ano-Novo, com mínima de 18°C e máxima de 26°C, e probabilidade de 75% de chuva.