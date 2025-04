Ciclista morre atropelado por caminhão em rodovia de Marialva

Um ciclista morreu atropelado na manhã desta segunda-feira (31), no km 3 da PR-455, em Marialva.





De acordo com vestígios no local e relato do condutor do caminhão VW/9.150E Cummins, o veículo trafegava da área urbana de Marialva ao distrito de Aquidaban quando atingiu a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista foi encaminhado à Polícia Civil para prestar esclarecimentos.