Ciclone extratropical motiva alerta do Inmet sobre vendaval e tempestades no sul do Brasil

Um ciclone extratropical deve se formar entre esta quinta e sexta-feira (26) no Sul do Brasil, gerando um forte vendaval na região e chuvas intensas na região.

O InMet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para a região da costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo o órgão, o vento deve variar entre 60 km/h e 100 km/h.

O vendaval pode provocar queda de árvores e destelhamento de casas. A previsão é que ele tenha início por volta do meio-dia desta quinta (25) e termine por volta das 11h do dia seguinte.





Cerca de 300 municípios entre os dois estados deverão ser afetados. Entre eles está a capital gaúcha, Porto Alegre, e a catarinense, Florianópolis.









Em geral, as áreas afetadas serão as do sudoeste Rio-grandense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, região metropolitana de Porto Alegre, sudeste Rio-grandense, norte Catarinense, sul Catarinense, região Serrana, nordeste Rio-grandense e centro oriental Rio-grandense.

Além de vendaval, o InMet também publicou um alerta para chuvas intensas em diversas partes da região Sul do país, com a possibilidade de granizo. O alerta vale para Rio Grande do Sul, Santa Catariana, Paraná e região sul do Mato Grosso do Sul.





De acordo com MetSul, o ciclone se afastará da área continental no decorrer do fim de semana.