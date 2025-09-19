Pesquisar

Dois foragidos

Cinco homens são presos em operação contra o tráfico de drogas em Arapongas

Redação Bonde com Polícia Civil
19 set 2025 às 17:17

Foto: PCPR
A PC (Polícia Civil) prendeu cinco pessoas durante operação deflagrada nesta sexta-feira (19), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.


Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão, resultando na captura de cinco homens. Dois investigados permanecem foragidos.

Segundo o delegado da PC Bruno Delfino Sentone as investigações tiveram início após a prisão em flagrante de dois indivíduos por tráfico de drogas no início do ano.


“A partir da análise de um aparelho celular arrecadado, foi possível identificar toda a estrutura da associação criminosa, que distribuía drogas por meio do sistema de entregas rápidas (delivery)”, explicou Sentone.

Durante as diligências também foi realizada uma prisão em flagrante, além da apreensão de aparelhos celulares que irão possibilitar o avanço das investigações.


Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, permanecendo à disposição da Justiça.

Tráfico de drogas Tráfico presos Arapongas
