Cinco homens são presos por furto de cabos da Sercomtel em Londrina

Cinco homens foram presos em flagrante na madrugada de domingo (18) por furto qualificado de cabos metálicos da Sercomtel, em Londrina. O caso aconteceu por volta das 5h, na Avenida Guilherme de Almeida, no bairro Parque Ouro Branco.





De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em dois veículos — um Renault Kangoo e uma Ford Ranger sem identificação — e alegavam estar a serviço de uma empresa. No entanto, os documentos apresentados eram incompatíveis com o serviço executado. A equipe encontrou cerca de 260 metros de cabos metálicos de alta complexidade já cortados, além de ferramentas usadas no crime.

A abordagem foi feita por policiais militares da reserva que passavam pelo local. Os cinco homens foram encaminhados à Central de Flagrantes.