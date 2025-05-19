Pesquisar

No Ouro Branco

Cinco homens são presos por furto de cabos da Sercomtel em Londrina

Redação Bonde
19 mai 2025 às 09:50

Divulgação/5º BPM
Cinco homens foram presos em flagrante na madrugada de domingo (18) por furto qualificado de cabos metálicos da Sercomtel, em Londrina. O caso aconteceu por volta das 5h, na Avenida Guilherme de Almeida, no bairro Parque Ouro Branco.


De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em dois veículos — um Renault Kangoo e uma Ford Ranger sem identificação — e alegavam estar a serviço de uma empresa. No entanto, os documentos apresentados eram incompatíveis com o serviço executado. A equipe encontrou cerca de 260 metros de cabos metálicos de alta complexidade já cortados, além de ferramentas usadas no crime.

A abordagem foi feita por policiais militares da reserva que passavam pelo local. Os cinco homens foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Divulgação/5º BPM
Divulgação/5º BPM
Fios Sercomtel furto presos
