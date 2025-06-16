Cinco pessoas ficam feridas em capotamento no centro-Oeste do PR

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros no km 204+500 da PRC-487, em Luiziana, por volta das 19h30 de domingo (15).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Renault Clio seguia de Campo Mourão para Luiziana quando foi atingido transversalmente por um Toyota/Corolla, que tentava acessar o pátio de um posto de combustíveis. Com o impacto, o Clio saiu da pista e capotou.





A condutora e um passageiro do Clio, além da motorista e duas passageiras do Corolla, foram socorridos com ferimentos e encaminhados ao hospital. Os veículos tiveram danos materiais.