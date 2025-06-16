Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PRC-487

Cinco pessoas ficam feridas em capotamento no centro-Oeste do PR

Redação Bonde
16 jun 2025 às 09:13

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros no km 204+500 da PRC-487, em Luiziana, por volta das 19h30 de domingo (15)


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Renault Clio seguia de Campo Mourão para Luiziana quando foi atingido transversalmente por um Toyota/Corolla, que tentava acessar o pátio de um posto de combustíveis. Com o impacto, o Clio saiu da pista e capotou.


A condutora e um passageiro do Clio, além da motorista e duas passageiras do Corolla, foram socorridos com ferimentos e encaminhados ao hospital. Os veículos tiveram danos materiais.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde

Por Redação Bonde.

acidente Rodovia
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas