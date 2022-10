Cinco torcedores do Londrina ficam feridos em tiroteio em bar do Palmeiras em Londrina

Cinco pessoas ficaram feridas em um tiroteio que ocorreu em um bar da região central de Londrina na noite desta terça-feira (26). O estabelecimento abriga a sede local da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde.





Os feridos eram membros da Falange Azul, torcida organizada do Londrina Esporte Clube, que não tinha disputa em campo com o time paulista.



Publicidade

Publicidade





A ocorrência foi atendida por policiais do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná).





De acordo com a PM, as informações fornecidas por um denunciante apontavam para uma briga generalizada e disparos de arma de fogo.

Publicidade

Publicidade





As informações obtidas pela PM dão conta de que um carro parou na esquina do bar e disparou diversos rojões em direção ao estabelecimento. Por isso, o responsável foi orientado a fechar o local.





Dois feridos por disparos de arma de fogo foram atendidos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, enquanto outras três pessoas foram atendidas na Santa Casa de Londrina.



Publicidade