Escola municipal Irmã Maria Nívea vence 13º Concurso Meio Ambiente do Londrina Matsuri

No último fim de semana, no sábado (6) e domingo (7), cinco unidades escolares municipais participaram do 13° Concurso Meio Ambiente – Melhores Práticas do Londrina Matsuri, realizado em parceria com a SME (Secretaria Municipal de Educação). Três delas receberam prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugar. O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Irmã Maria Nívea ficou com a primeira colocação, pelo segundo ano consecutivo, com o trabalho “Projetos do nosso quintal – como cuidar do nosso ambiente”.





O projeto do CMEI conta com um espaço chamado “Quintal”, onde são realizadas diversas atividades com as 10 turmas da unidade. Ao todo, 200 crianças de 3 a 5 anos, moradoras de uma comunidade carente, participam das propostas desenvolvidas nesse ambiente. O trabalho é realizado por toda equipe da Unidade.





O espaço possui diversos territórios, nomeados de Parque de Pedras, Balanços de Cordas, Escadas, Escalada, Tirolesa, Falsa Baiana, Tanque de Areia, Lareira de Chão, Parque de Crochê, Jardim de Aromas, Projeto Abelhas sem ferrão, Pomar, Horta e outros que estão em construção.

Na horta, por exemplo, as crianças participam de todo o processo: ajudam a plantar as hortaliças e, na época da colheita, colhem os alimentos que serão servidos no almoço ou no jantar. Elas mesmas se servem no buffet e têm a oportunidade de consumir o que ajudaram a cultivar. Já no projeto de compostagem, as cascas e sobras dos alimentos utilizados na unidade são reaproveitadas, completando o ciclo de aprendizado e sustentabilidade.





Outro destaque do quintal é o encantador Parque de Crochê: um espaço lúdico e cheio de cores, onde as crianças se divertem em redes e balanços artesanais. Além de brincar, elas também encontram ali um cantinho aconchegante para descansar e viver momentos especiais de leitura.

Segundo a coordenadora pedagógica da unidade, Leide Helena Aparecida Lacerda Sabino, o intuito do trabalho no quintal e nas áreas externas é levar as crianças para fora das quatro paredes da sala de aula. “Essas crianças vivem em apartamentos e casas, muitas vezes em quantidades numerosas de pessoas, então nosso espaço busca proporcionar um aprendizado mais intencional, com pertencimento do ambiente onde vivem”, explicou.





A coordenadora contou que o CMEI trabalha os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de acordo com a Rede Municipal de Londrina, dentro de uma Perspectiva Humanizada. “As ações são voltadas ao aprendizado efetivo das crianças. Utilizamos materiais não estruturados e procuramos reaproveitar muitos outros pensando em todo processo de conservação e cuidado com o meio em que vivemos”, disse.

O segundo lugar no concurso ficou com a Escola Municipal Noêmia Alaver Garcia Malanga, com o projeto “Espaço Vida: Educação Ambiental, Sustentabilidade e Sensibilização Sensorial na escola”; e o terceiro lugar com a Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico, com a “Ecohorta: um caminho sustentável com compostagem e recicláveis”.

Outras duas unidades receberam o título de Escola Destaque: A Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano, com o projeto “Plantamos com felicidade para encher de verde a cidade”; e a Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior, com o “Projeto Florescer: um olhar sobre a Educação Ambiental e Desenvolvimento Humano”.





Ao longo do sábado (6) e do domingo (7), os alunos e representantes das cinco unidades escolares municipais estiveram no festival para apresentar as práticas ambientais desenvolvidas. A cerimônia de premiação aconteceu no domingo à noite, no palco Himawari, no Parque Ney Braga Eventos. Todas as unidades ganharam caixas de som como premiação, doadas pela Mundomax – unidade Sonkey.

Os projetos selecionados passaram por uma comissão avaliadora composta por representantes do Instituto Federal do Paraná (IFPR); Secretaria Municipal do Ambiente (Sema); Universidade Estadual de Londrina (UEL); e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).





A comissão avaliou diversos critérios, como: criatividade, inovação e relevância do projeto para o meio ambiente; desenvolvimento do projeto (metodologia); qualidade do projeto (objetivos), justificativa, organização; envolvimento e resultados obtidos em prol da comunidade escolar; apresentação do projeto durante o “Londrina Matsuri”.

A secretária municipal de Educação, Vânia da Costa, destacou a importância da participação das unidades escolares no concurso. Segundo ela, as escolas apresentaram diversos trabalhos e projetos voltados à conscientização ambiental, mostrando como é possível reutilizar materiais recicláveis e aproveitar os recursos da natureza de forma sustentável. “As unidades puderam trazer temas e propostas para transformar e melhorar o meio ambiente, trabalhando com as crianças a preservação da natureza e o reaproveitamento dos resíduos”, afirmou.





Cristina Borba, do Apoio Pedagógico de Ciências da SME, contou que diversas escolas se inscreveram para participar do concurso, mas só cinco foram selecionadas, por meio de uma comissão realizada pela SME. Para ela, a participação das unidades municipais de Londrina no concurso Meio Ambiente vai além da premiação.





“O evento se consolida como um espaço de troca de experiências, contatos e parcerias que fortalecem a educação ambiental no município. A participação das unidades escolares reforça a importância da educação para a preservação ambiental, ao mostrar como projetos desenvolvidos em sala de aula e na comunidade podem se transformar em ações concretas no cuidado com o ambiente. Também amplia a visibilidade dessas práticas, aproximando a sociedade do trabalho realizado pelas unidades escolares e fortalecendo o compromisso coletivo com a sustentabilidade”, ressaltou.





