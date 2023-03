CMTU colocará ônibus extras no domingo para atender vestibular da UEL

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) organizou um esquema especial de atuação para dar suporte à aplicação das provas da primeira fase do vestibular 2023 da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que ocorrerá no próximo domingo (5), a partir das 14h. Na ocasião, quase 21 mil estudantes farão o exame na cidade e em municípios como Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama.





A operação terá início às 12h, com a orientação de condutores e o monitoramento de vias no entorno dos principais locais de realização do concurso, que em Londrina são o campus da UEL, as unidades Piza e Catuaí da Unopar, além do Colégio Estadual Vicente Rijo. Para os que optarem pelo transporte coletivo para chegar às instituições que terão prova, a CMTU colocará ônibus extras nas linhas que atendem às regiões com maior ocupação de salas.

Enquanto nestes últimos pontos as atividades serão desenvolvidas por meio de rondas, nas imediações da UEL – que deve receber cerca de 6.300 vestibulandos - os agentes ficarão em pontos fixos até o horário de início das avaliações.





Para garantir a fluidez do trânsito no acesso ao campus, os servidores permanecerão na rotatória da rua Prefeito Faria Lima com a avenida Aniceto Espiga; na alça de ligação da marginal da PR-445 com a Aniceto Espiga, nas proximidades do Hospital de Clínicas (HC); assim como no cruzamento entre a rua Ana Porcina de Almeida e a avenida Presidente Castelo Branco.

Todas as entradas da UEL estarão liberadas e não está prevista a interdição total de vias. Para tornar mais fácil a entrada no campus, as duas pistas da Castelo Branco funcionarão em sentido único a partir da rotatória com a rua da Paz, onde está localizada a praça Mahatma Gandhi.





A partir das ruas internas da universidade, os motoristas poderão sair pelo jardim Colúmbia ou pela rua Constantino Pialarissi, nas adjacências da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) e da Moradia Estudantil. Outra alternativa é tomar a marginal da PR-445 pela rotatória do Restaurante Universitário (RU).





O gerente de fiscalização da CMTU, Jonas Rico, recomenda que os candidatos busquem chegar aos locais de prova com antecedência, respeitem a sinalização e sigam as orientações dos agentes municipais. “Pedimos paciência porque pode haver pontos de lentidão. É importante que os condutores colaborem para que todos consigam chegar às salas com tranquilidade”, pontuou.





Além da CMTU, também a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) participarão do controle do tráfego no entorno do campus universitário.