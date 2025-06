CMTU cria linha de ônibus para incentivar doações de sangue no 'Junho Vermelho'

A partir desta segunda-feira (2), uma linha especial do transporte coletivo começa a operar na cidade, ainda que temporariamente. É a Linha 934 (Junho Vermelho), criada provisoriamente pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) para a campanha do “Junho Vermelho”, que promove a doação voluntária de sangue na cidade.

A linha fará itinerários especiais entre o Terminal Central até o Hemocentro, ao lado do HU (Hospital Universitário), na zona leste, e também no sentido contrário, do Hemocentro até o Terminal Central. Um ponto de ônibus provisório foi determinado pela companhia de trânsito na Rua Cláudio Donizete Cavalieri, em frente ao local de coleta de sangue.

A mesma linha também atenderá, ida e volta, o Terminal Oeste, que fica na Rua Abélio Benati (Leste-Oeste). Foram definidos 47 itinerários. E no dia 13, para comemorar o "Dia Mundial do Doador de Sangue", que ocorre anualmente no dia seguinte, todos os passageiros poderão utilizar a linha gratuitamente.

A inclusão da linha tem por objetivo beneficiar os doadores de sangue do Hemocentro Regional de Londrina, instituição pública estadual, e estará em operação em 22 horários diferentes. Publicidade

Segundo o diretor de Transporte da CMTU, Fernando Porfírio, é uma honra para a companhia participar desta campanha: “Estamos oferecendo uma oportunidade para todos os londrinenses que puderem doar. A iniciativa realmente vale a pena”. Porfírio aproveita para agradecer o apoio da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) por disponibilizar os veículos no atendimento de toda a linha."



A partir de 1º de julho a Linha 934 deverá ser desativada. Até lá, ela vai estar operando nos seguintes horários:



Saindo do Terminal Central (Plataforma F) sentido Hemocentro

08:00

09:40

11:20

13:00

14:40

16:20



Saindo do Terminal Central sentido Terminal Oeste:

09:00

10:40

12:20

14:00

15:40



Saindo do Terminal Oeste para o Terminal Central e Hemocentro:

09:15

10:55

12:35

14:15

15:55



Saindo do Hemocentro para o Terminal Central e Terminal Oeste:

08:30

10:10

11:50

13:30

15:10

16:50





