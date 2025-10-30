CMTU desativa radares e câmeras de monitoramento em Londrina

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) diminuiu o número de radares de velocidade em Londrina. Após um estudo técnico da Companhia, dez equipamentos foram desativados. As mudanças atingem também câmeras de monitoramento em vários pontos da cidade.





Após um criterioso levantamento e estudo da diretoria de Trânsito, a CMTU realizou a retirada de 10 radares, localizados em diversos pontos da cidade. Com as mudanças, o número total de equipamentos de controle de velocidade nas vias municipais cai de 78 para 70.

Foram desativados os radares da Avenida Ayrton Senna com Rua Caracas (Zona Sul), nos dois sentidos, da Avenida Café Rubiácea (Zona Norte), da Rua Mato Grosso, entre as ruas Paes Leme e Jorge Velho (Centro), da Avenida Presidente Castelo Branco com Rua Maria Felício e da Presidente Castelo Branco, em frente ao número 1577, esses dois na Zona Oeste.





Equipamentos remanejados

Outros quatro equipamentos foram retirados e serão remanejados para novos locais. Ficam sem o equipamento a Rodovia Mábio Gonçalves Palhano, na altura do número 1.025, nos dois sentidos, Avenida Madre Leônia Milito, 2000, e Avenida Waldemar Spranger com Rua Carlos Costa Branco. Dos quatro radares, um será instalado na recém inaugurada Avenida Octávio Genta, próximo a rotatória com a Luis Lerco, e o outro na Avenida Harry Prochet, próximo ao número 1.220, no sentido lago Igapó, ambas na Zona Sul.





Os outros dois equipamentos serão colocados na BR-369, no quilômetro 142, próximo a Ceasa, nos dois sentidos, para atender um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), firmado com o Dnit e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2023. Com a remodelação, Londrina passa a ter 70 radares em vias municipais e mais dois na rodovia BR-369.

“Os nossos estudos mostraram que estes radares cumpriram a sua função social nestes pontos, com controle de tráfego, redução de sinistros de trânsito e fluidez da mobilidade. A volta ou não dos equipamentos nestes locais vai depender do comportamento dos motoristas”, frisou o diretor de Trânsito da CMTU, Rafael Sambatti.



