CMTU implanta faixas elevadas para pedestres na Madre Leônia

A Avenida Madre Leônia Milito, na Zona Sul de Londrina, passou a contar com duas travessias de pedestres elevadas em trecho próximo ao Oitão, entre a PR-445 e a Avenida Ayrton Senna da Silva, em frente a uma galeria comercial. Outra mudança foi a redução da velocidade máxima permitida, que passou de 50 km/h a 30 km/h.





As lombofaixas foram instaladas nesta segunda-feira (03), de modo que obrigam os motoristas a reduzir a velocidade. Segundo a responsável, CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), a implantação foi motivada por conta da nova dinâmica no local, “com aumento da demanda por travessia de pedestres em função da presença de nova academia (na mesma avenida), fluxo para os pontos de ônibus e área de estacionamento”.





A Companhia completou dizendo que recebeu reclamações de transeuntes via telefone, que afirmaram que é comum os condutores desrespeitarem a faixa e não permitirem a passagem a pé. Além disso, outro ponto para a instalação foi a “velocidade incompatível em momentos com baixo fluxo” mesmo com a presença de radares no local, agora desativados.

Menor limite de velocidade





Nos dois sentidos da Madre Leônia, indo para e voltando dos condomínios residenciais da zona sul, a velocidade máxima permitida era de 50 km/h, com dois radares incentivando o respeito ao limite. A CMTU notificou que os dispositivos eletrônicos foram desativados e serão retirados, sem informar quando a ação deve ocorrer.





Com as novas faixas, houve a necessidade de diminuição para 30 km/h por uma questão de segurança, conforme a legislação federal (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito). A Companhia considerou que a redução não irá agravar o congestionamento diário em horários de pico, afirmando que a “velocidade média no local já é extremamente baixa” quando há engarrafamento.

Radar na Madre Leônia limitava velocidade máxima em até 50 km/h; dispositivo será retirado | Foto: Heloísa Gonçalves





Opiniões divididas





Remilda Fantin é gerente de uma loja de utensílios para casa que fica em frente às travessias adaptadas. Nos dez anos em que é funcionária do empreendimento, disse que presenciou incontáveis situações de motoristas não respeitarem as faixas de pedestres, contando que aprova a iniciativa da CMTU. “Nós que estamos aqui no dia a dia vemos, eu acho que foi a melhor iniciativa deles ter feito essa lombada, que vai agregar muito pra gente, para o pessoal que usa a faixa de pedestre”.





Disse ainda que já percebeu uma melhora entre segunda, dia da instalação das lombofaixas, e terça (04). “Agora eles realmente param para o pedestre passar”, relatou a gerente.

Danielle Mendes atua na mesma loja há dois anos e, por pouco, não foi vítima de uma imprudência de trânsito enquanto atravessava a avenida junto de uma colega de trabalho. Cerca de dois meses atrás, ambas quase foram atropeladas por uma motorista que estava mexendo no celular. “Ela ainda gritou ‘mas vocês não estão na faixa de pedestres', falei que estávamos sim e mostrei a faixa, aí ela pediu desculpas. No outro dia a mesma coisa, era outra pessoa, mas o mesmo motivo, estava no telefone e não viu que a gente estava atravessando”, recordou.





Mendes acredita que mesmo com a implantação das travessias elevadas e a redução da velocidade permitida, os motoristas “vão continuar não respeitando”, contando que “as motos são o pior perigo”. Ela contou sobre quando caiu na faixa quando viu uma motocicleta vindo “correndo” em sua direção. “Me assustei e tropecei em mim mesma”.

| Foto: Heloísa Gonçalves





Mais travessias





Recentemente, uma travessia elevada foi implantada na Rua Quiri, no Santa Rita 1, Zona Oeste. Nas próximas semanas e na mesma região, a Rua Ruy Virmond Carnascialli, no Jardim Leonor, será contemplada, adiantou a CMTU.



