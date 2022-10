CMTU inicia fiscalização contra estacionamento em ciclofaixas na Paranaguá e Santos

A partir desta quinta-feira (27), equipes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Polícia Militar e Guarda Municipal darão início a um trabalho de fiscalização integrado nas ruas Paranaguá e Santos, região central de Londrina. Com a proibição do estacionamento sobre as ciclofaixas nestas duas vias, os condutores que não obedecerem à regra serão notificados. A penalidade configura em infração grave, gerando cinco pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 195,23.





Anteriormente, a permanência de veículos nas ciclofaixas das ruas Paranaguá e Santos era liberada de segunda a sexta-feira, das 19h às 7h, e aos fins de semana, a partir das 14h de sábado. Com a proibição, não será permitido estacionar nestes espaços em nenhum horário. O pedido de proibição partiu do Grupo de Moradores da Rua Paranaguá e Entorno e foi aprovado pela CMTU.



Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), o major Celso Ramos, diretor de Trânsito da CMTU, explicou que neste primeiro momento a operação terá caráter educativo, “com a intenção de orientar os usuários que estavam acostumados a parar em cima da ciclofaixa. Esse trabalho começou com uma ampla divulgação na imprensa na semana passada e agora estamos concluindo a sinalização. A partir de segunda-feira (31) não haverá mais orientação e as providências necessárias serão tomadas”, afirma.





Ainda de acordo com Ramos, nos primeiros dias de fiscalização, caso o veículo esteja estacionado sobre a pista para ciclistas e o proprietário não seja identificado, “a CMTU terá que tomar as providências de autuação e remoção do veículo”. Em relação ao trabalho integrado, o diretor de Trânsito esclareceu que “a PM é constantemente chamada para trabalhar nestes locais, assim como a GM. Optamos por esse trabalho em conjunto para trazer maior segurança aos munícipes. Acredito na educação do povo de Londrina. Sabendo que há uma proibição naquele local, irão obedecer”, afirma.





