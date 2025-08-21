CMTU multa motoristas sem habilitação para veículo escolar na Zona Oeste de Londrina

Dois micro-ônibus que faziam transporte escolar em Londrina foram identificados com irregularidades pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) na manhã de quarta-feira (20). Segundo a companhia, agentes faziam uma fiscalização de rotina quando identificaram os veículos nas proximidades do Colégio Colégio Estadual Professora Dea Alvarenga, na Zona Oeste.



Um dos micro-ônibus teve que ser apreendido e levado ao pátio da CMTU pois o condutor teria apresentado uma CNH sem habilitação especial (categorias D ou E), além do veículo estar com licenciamento atrasado e sem autorizações especiais do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).



O segundo veículo foi retido no local em razão do motorista também não ter habilitação especial para conduzir nas categorias D ou E, que permitem dirigir veículos de transporte de passageiros com mais de oito lugares. A retenção ocorreu até que um motorista habilitado se apresentasse para a retirada do micro-ônibus.





No final de julho, a companhia concluiu a vistoria semestral obrigatória dos veículos do transporte escolar que atuam em Londrina e oito deles, que circularam regularmente no primeiro semestre de 2025, não foram apresentados para avaliação e emissão da nova licença.







A renovação da autorização de operação é feita duas vezes ao ano e, atualmente, envolve 118 veículos oficializados, sendo 113 vans e cinco micro-ônibus. A licença vale até 31 de janeiro do ano que vem, quando a companhia realizará uma nova vistoria obrigatória para o primeiro semestre do calendário escolar de 2026.

De acordo com a CMTU, os dois motoristas foram multados em R$ 293,47 por infração gravíssima.



(Com assessoria de imprensa)





