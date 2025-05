CMTU planeja capina e roçagem em mais de 500 mil metros quadrados em Londrina

Vias contempladas





Os principais pontos a serem atendidos nestas localidades são: Rua Alba Bertoleti Clivati com Lindalva Basseto, ruas Ângela Rosa com José Daniel Kiellander, Antonio Sisti com Café Sumatra, Rua Aristides Vaz, Rua Augusto Massareto com Pedro Alduan, Rua Aurélio Páglia com Manoel de Oliveira, Avenida da Igualdade, Avenida das Nações, Avenida Francisco Gabriel Arruda com Leonel M. Costa, Av. da Liberdade com Paulo de Tarso Gomes, Av. Praia de Ilhéus, Av. da Igualdade, Café Arábica, Café Arábica com Emílio Turíbio, Café Arábica com Estevão Nantes, Café Arábica com Lindalva B. M. Campos, Café Arábica com Aparecido Silva, Rua Claudeth de Souza com Jubilino B. Cabral, Av. das Nações com Paulo Aquiles Malvezzi, Rua das Perdizes com Paulo de Tarso Gomes, Rua Diaconisa Maria Madalena de Camargo, Rua Dion Ézio Cruzatte com Raimundo N. de Andrade, Rua dos Periquitos com Rua do Falcão, Rua Eduardo Grandis, Rua Eduardo Grandis com Praia da Baleia, Rua Eduardo Grandis (da Av. das Torres até Av. Praia de Ilhéus), Rua Emílio Scholze com Hermano T. Neto, Rua Café Supremo com Café Solúvel, Rua Francisca Vieira da Costa (entre Antonio E. Lazareti e Cardeal Vermelho), Francisco Mendes (da Av. Francisco G. Arruda até Av. Pompeu Soares), Rua Fukutaro Kobayashi com João B. Schiavo, Rua Geraldo Simões, Rua Geraldo Simões com Praia da Baleia, Geremias Venturini com Pompeu Soares Cardoso, Guilherme Rizzi com Salim Sahão, João Baptista Schiavo, João Panchoni com José Von Stein, João Steinle, José Daniel Kiellander (Av. Wanderlei B. Castro), Josefina M. Botura, Lindalva Silvia Basseto com Winston Churchill, Luiza D. Gonzales com João Soares, Maria Luiza de Farias Lemos Figueiredo, Nelson Sambati, Pedro Carrasco Alduan com Café Robusta, Pedro Carrasco Alduan com Osvaldo S. Campos, Praia de Ilhéus, Rua Hermínia Rufino Bergonse com Luís Montanher, R. Praia da Baleia, Rua Vanderlei B. de Castro até Josepphina M. Botura, Roberto C. Bervenglieri, Sofia Scholze com Emílio Scholze, Rua Ternura com Rua da Esperança, Transposição da Av. Francisco M. Palheta com José Del Ciel Filho, Vielas Guerino Romagnollo e Alcides Favor, Wanderlei Barbosa de Castro, Washington de Souza Carvalho com Pedro Bertolucci, Winston Churchill e Pedro Carrasco Alduan.