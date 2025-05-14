CMTU promove sua primeira feira de adoção de pets neste sábado em Londrina

Uma feira de animais promete movimentar neste sábado (17) a Praça Nishinomiya (zona leste), em frente ao Aeroporto José Richa, em Londrina. É que a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai promover a 1ª Feira de Adoção de Amimais, das 9h30 às 15h.





Estarão lá 42 animais, entre adultos e filhotes, sendo 29 cães, oito filhotes de cães e cinco gatos, todos vítimas de maus-tratos e há meses sem um lar. Uma parte deles vem da ADA (Associação Defensora dos Animais) de Londrina), que, na primeira semana de maio, sofreu intervenção da companhia, por determinação judicial. Os animais estarão à disposição para adoção responsável.

Os pets passaram por exames médicos-veterinários, estão saudáveis, vacinados e vermifugados. Os adultos também estarão castrados e microchipados, com o número de identificação de cada um. O check-up sanitário e de saúde dos pets foi coordenado pelo núcleo de Bem-Estar Animal e pelo Hospital Veterinário Municipal da CMTU.





“Vai ser uma atividade e um serviço muito interessantes. Inclusive vamos fornecer, gratuitamente, 220 doses de vacina contra a raiva”, conta a médica-veterinária, Bruna Garcia.

Segundo ela, campanhas de adoção do gênero serão realizadas regularmente pela CMTU até que a maior parte do contingente de animais hospedados pela CMTU e pela ADA tenha destinação responsável e seja concluída a intervenção da companhia.





Para adotar o interessado precisa ter mais de 18 anos, apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço em seu nome, entre outros pré-requisitos.

