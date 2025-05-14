CMTU promove sua primeira feira de adoção de pets neste sábado em Londrina

Uma feira de animais promete movimentar neste sábado (17) a Praça Nishinomiya (zona leste), em frente ao Aeroporto José Richa, em Londrina. É que a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai promover a 1ª Feira de Adoção de Amimais, das 9h30 às 15h.
Estarão lá 42 animais, entre adultos e filhotes, sendo 29 cães, oito filhotes de cães e cinco gatos, todos vítimas de maus-tratos e há meses sem um lar. Uma parte deles vem da ADA (Associação Defensora dos Animais) de Londrina), que, na primeira semana de maio, sofreu intervenção da companhia, por determinação judicial. Os animais estarão à disposição para adoção responsável.
Os pets passaram por exames médicos-veterinários, estão saudáveis, vacinados e vermifugados. Os adultos também estarão castrados e microchipados, com o número de identificação de cada um. O check-up sanitário e de saúde dos pets foi coordenado pelo núcleo de Bem-Estar Animal e pelo Hospital Veterinário Municipal da CMTU.
“Vai ser uma atividade e um serviço muito interessantes. Inclusive vamos fornecer, gratuitamente, 220 doses de vacina contra a raiva”, conta a médica-veterinária, Bruna Garcia.
Segundo ela, campanhas de adoção do gênero serão realizadas regularmente pela CMTU até que a maior parte do contingente de animais hospedados pela CMTU e pela ADA tenha destinação responsável e seja concluída a intervenção da companhia.
Para adotar o interessado precisa ter mais de 18 anos, apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço em seu nome, entre outros pré-requisitos.
Intervenção
A CMTU assumiu a intervenção oficial provisória na ADA, conforme pedido estabelecido pelo Ministério Público e determinado pela Justiça no mês passado.
O processo judicial é por tempo indeterminado, mas deve ser suspenso até o fim do ano. Até lá, a CMTU não poderá receber novos animais sem tutores ou que estejam abandonados, contingente este que deve ser encaminhado absolutamente para outras entidades, organizações privadas, ONGs ou particulares.
A companhia já está atrás de um novo local para hospedar os animais, já que atualmente encontram-se na residência particular da vereadora Anne Moraes (PL), que era responsável pela Associação.
A CMTU disponibilizou o contato direto do núcleo de Bem-Estar Animal para mais informações sobre a feira, os animais, formas de adoção, maneiras de doação de recursos e interesse por parte de voluntários. O número disponível é o (43) 99994-8677 (WhatsApp) ou o (43) 3379-7925, em horário comercial.
Escola de Patinete
Além da feira de animais em si, haverá outras atrações na Praça Nishinomiya, sábado. Equipes do Departamento de Trânsito da CMTU estarão promovendo o programa “Trânsito e Cidadania”, com atividades de educação de trânsito que fazem parte da campanha anual do “Maio Amarelo”. Estão previstos jogos interativos e ações para as crianças e adultos versando sobre normas e leis de trânsito.
Equipes da Escola de Direção de Patinetes da Jet Brasil Patinete, empresa que oferece o serviço de patinetes elétricos compartilhados na cidade, estarão dando orientações e instruções de como utilizar aqueles veículos de forma segura, já que o serviço está virando um novo modal no trânsito. A ação terá instrutores da empresa e equipamentos à disposição das pessoas para serem utilizados como forma de treinamento.