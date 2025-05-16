CMTU suspende licitação para novos radares em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) suspendeu nesta sexta-feira (16) a licitação para contratar a empresa que vai instalar e operar os radares em Londrina. A medida, segundo a companhia, tem como objetivo promover ajustes técnicos no edital para garantir alinhamento com a estratégia de monitoramento da administração municipal, além de aprimorar a qualidade do serviço prestado. O contrato com a atual prestadora termina no dia 31 de maio.





A suspensão ocorre uma semana após o adiamento da abertura do edital, inicialmente marcada para o dia 9 de maio. À época, a CMTU informou que havia recebido um grande volume de pedidos de esclarecimentos por parte de interessados no certame, o que motivou o adiamento.

A companhia afirma que a decisão de suspender temporariamente a licitação também considera sugestões recebidas nos últimos dias. A nova data para continuidade do processo ainda será divulgada.





Dentre as novidades já previstas, a próxima contratada atuará com um número menor de radares nas ruas de Londrina. Conforme estudo técnico realizado pela CMTU, dos 78 pontos atuais com fiscalização eletrônica, apenas 70 devem permanecer ativos. A reavaliação considerou fatores como eficácia dos equipamentos e demandas de segurança viária.