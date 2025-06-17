Cobrança de pedágio começa dia 28 nas rodovias da região de Londrina; saiba os valores



A cobrança de pedágio nas rodovias PR-445 e PR-323, na região de Londrina, terá início à zero hora do próximo sábado (28). Para preparar os motoristas para a mudança, a concessionária CCR PR Vias, responsável pela administração das vias no Lote 3 do Paraná, inicia nesta quarta-feira (18) uma operação assistida nas cabines de cobrança.

Os valores de cobrança para veículos leves serão de R$ 11,80 na praça Sertaneja (PR-323, km 3); R$ 12 em Witmarsum (BR-376, km 529); e R$ 12,80 nas cabines de Ortigueira (BR-376, km 316), Imbaú (BR-376, km 370) e Tibagi (BR-376, km 448): R$ 12,80. Para veículos com mais de dois eixos, o valor é multiplicado proporcionalmente.

Veja os valores abaixo

Durante a fase de transição, entre esta quarta e o dia 28, os motoristas deverão passar pelas cabines de pedágio para fins de orientação e classificação dos veículos, mas sem a cobrança de tarifas. Os condutores que utilizam sistemas de pagamento automático por TAG devem se dirigir às pistas sinalizadas para esse tipo de serviço. A operação assistida ocorrerá em todas as cinco praças de pedágio sob concessão da empresa.

A concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade ao se aproximarem das praças de pedágio, respeitarem a sinalização e escolherem com antecedência a faixa de passagem adequada. O limite de velocidade nas praças é de 40 km/h.



Descontos nas tarifas

Dois programas de descontos estarão disponíveis para usuários que utilizam dispositivos de pagamento automático, feios por meio de tags. Estes dispositivos são um adesivo com um chip eletrônico que permite o pagamento automático de pedágios e estacionamentos, sem a necessidade de parar o veículo e utilizar dinheiro ou cartão.

Os usuários das rodovias com essa forma de pagamento terão direito a um desconto de 5%, chamado de DBT (Desconto Básico de Tarifa), que será aplicado automaticamente em qualquer praça da CCR PR Vias, independentemente da frequência de uso.

Já quem faz uso frequente das rodovias terá acesso ao DUF (Desconto de Usuário Frequente), benefício progressivo para veículos leves (automóveis, caminhonetes e furgões) que utilizam a mesma praça, no mesmo sentido, várias vezes durante o mês. O desconto aumenta a partir da segunda passagem e pode chegar a mais de 90%.

As praças de pedágio da CCR PR Vias aceitarão, além das tags, cartões de crédito ou débito por aproximação e dinheiro.



Pedágio autorizado

