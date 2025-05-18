Pesquisar

Coelhos soltos no Jardim Presidente começam a ser recolhidos

Nathalia Rosa - Grupo Folha de Londrina
18 mai 2025 às 16:01

Patricia Maria Alves
A situação incomum que vem causando incômodo para os moradores do Jardim Presidente, em Londrina, há mais de um ano, está perto de ter um desfecho.


Na ocasião, coelhos viviam soltos pela rua, se reproduzindo sem qualquer controle, além de estarem correndo o risco de serem atropelados e até mesmo de causar um acidente.

Após grande repercussão e um impasse entre órgãos públicos sobre qual seria o responsável pela retirada dos coelhos, que são considerados animais domesticados, a SEMA (Secretaria Municipal do Ambiente de Londrina) interveio.


A SEMA esteve no local, averiguou a situação e já está instalando gatoeiras nos pontos onde os coelhos costumam aparecer. A população está colaborando com o recolhimento e informando sobre as capturas.

Segundo a gerente de Parques e Biodiversidade, Daniela da Costa, os animais estão sendo recolhidos e levados para o viveiro municipal — local que já funcionou anteriormente como canil. “O local é bem seguro, amplo, tem gramado e é dividido por baias para separarmos machos e fêmeas até a castração de todos. Posteriormente, eles serão destinados à adoção”, comenta.


Além disso, uma varredura será feita no vale próximo ao local onde os coelhos costumam ser vistos. “Esta medida, além de garantir a segurança desses animais, também ajuda a evitar um possível desequilíbrio ambiental”, reitera Daniela.


CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA

