Cohab Londrina negocia retomada da obra do Flores do Campo com Ministério das Cidades

Um dos maiores problemas habitacionais de Londrina, o Residencial Flores do Campo, na Gleba Primavera (zona norte), esteve na pauta da reunião entre o presidente da Cohab-LD, Bruno Ubiratan, e o ministro das Cidades, Jader Filho, na última quarta-feira (8).







O empreendimento executado dentro do programa federal Minha Casa Minha Vida em uma área pertencente à Caixa Econômica Federal. A ordem de serviço foi assinada em agosto de 2013 e a previsão de entrega oficial era janeiro de 2015. Mas a obra foi paralisada por várias vezes, a construtora faliu e a construção não foi concluída. Em outubro de 2016, o residencial foi ocupado. A Caixa move uma ação de reintegração de posse na Justiça. Cerca de 500 famílias vivem irregularmente no local.





“Agora, querem lançar um programa para acertar e retomar as obras inacabadas, como o Flores do Campo. A prioridade do ministro (Jader Filho) é retomar essas obras que ainda não foram concluídas. Esperamos uma solução. Não é possível se lançar muitos programas com obras inacabadas. A prioridade do ministro e do presidente é retomar essas obras, mas ainda não discutimos o modo que vai ser operado isso”, disse Ubiratan.