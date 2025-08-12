Colisão em cruzamento deixa motociclista em estado grave em Rolândia

Uma colisão transversal no km 178 da BR-369, na área urbana de Rolândia, deixou uma mulher de 47 anos gravemente ferida na manhã desta terça-feira (12). O acidente ocorreu no cruzamento próximo à Igreja da Ressurreição e envolveu uma motoneta Honda Lead e um automóvel, cujo condutor fugiu do local.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos desrespeitou a sinalização semafórica, provocando a batida.
A condutora da motocicleta, que não possui habilitação, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave ao Hospital São Rafael, em Rolândia.
A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente e a identidade do motorista que se evadiu serão investigadas.