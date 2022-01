Colisão entre dois carros deixa quatro passageiros feridos em Arapongas

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado no km 4 da PR-444, nesta sexta-feira (21), por volta das 8h30, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Segundo informações da Polícia Rodoviária, um veículo do modelo Logan, com placa de Embu (SP), atingiu a lateral de um Gol no momento em que ele cruzava a pista, da direita para a esquerda, ocasionando o acidente.

O idoso que dirigia o Logan, de 60 anos, precisou ser hospitalizado. No local, foi feito o teste etilômetro, mas não foi identificada a embriaguez.

O carro atingido pelo impacto tinha quatro passageiros. Apenas o motorista, de 38 anos, não precisou de atendimento médico, todos os outros tiveram ferimentos leves.