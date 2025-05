Colisão entre veículos deixa quatro pessoas feridas em Mandaguari

Uma colisão entre dois veículos na PR-444, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá), deixou quatro pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (20).





O acidente ocorreu por volta das 16h30, no quilômetro 30 da rodovia, quando o Peugeot 2008 Allure, com placas de Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, se chocou com uma Chevrolet S10, de Sarandi, que cruzava a via para acessar uma área rural.

O condutor do Peugeot, de 54 anos, e sua passageira, de 49 anos, ambos moradores de Rio Verde de Mato Grosso, tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal de Mandaguari.





Da mesma forma, o condutor da S10, de 26 anos, e sua passageira, de 19 anos, moradores de Marialva, também foram levados ao hospital com lesões.





Ambos os veículos apresentaram danos significativos, sendo o Peugeot guinchado para o local de apoio, enquanto a S10 foi liberada.





Nenhum dos motoristas fez o teste do etilômetro, pois estavam hospitalizados.