Colisão frontal deixa sete pessoas feridas em rodovia do Norte Pioneiro

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (18) deixou sete pessoas feridas no km 243 da PR-092, em Wenceslau Braz (Norte Pioneiro). A colisão frontal envolveu dois veículos — um Chevrolet Tracker, com placas de Belo Horizonte (MG), e uma Mitsubishi L200, de Curitiba (PR).





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Chevrolet Tracker seguia no sentido decrescente da rodovia quando bateu de frente com a caminhonete que vinha no sentido contrário. Os dois veículos chegaram a sair da pista de rolamento

No Tracker, cinco ocupantes ficaram feridos: o condutor, de 24 anos, e quatro passageiros, com idades entr 17 e 20 anos. Todos foram socorridos pela concessionária da rodovia e encaminhados ao Pronto-Socorro de Wenceslau Braz.





Na L200 estavam o motorista, de 57 anos, e a passageira de 58. Ambos também sofreram ferimentos e foram levados ao mesmo hospital por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.