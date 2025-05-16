Colisão frontal deixa um morto e quatro feridos em rodovia do Noroeste do PR

Um acidente entre dois veículos resultou na morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas na manhã desta sexta-feira (16), na PR-455, em Marialva (Noroeste). A colisão ocorreu por volta das 8h, no km 8 da rodovia.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um VW Golf trafegava no sentido Aquidaban–Marialva quando bateu de frente contra um Ford Ecosport, que seguia no sentido contrário, em sua pista correta. O condutor do Golf morreu no local. Três passageiros do Ecosport e o motorista do mesmo veículo ficaram feridos, sendo socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvelde Urgência) e encaminhados para atendimento médico.

Os dois carros tiveram danos materiais significativos, afirma a PRE. As circunstâncias da colisão serão investigadas.