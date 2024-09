Colisão frontal entre carro e caminhão deixa um morto e dois feridos na região de Apucarana

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão terminou com um morto e dois feridos na PR-170, em Cambira, no Vale do Ivaí, na noite deste domingo (22).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 64 anos dirigia um Honda Civic no sentido de Cambira a Novo Itacolomi quando, ao passar pelo KM 170, bateu de frente com um caminhão Volkswagen 9.150E que era conduzido por um jovem de 26 anos e trafegava na direção contrária.

O motorista do Civi morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. Já o condutor do caminhão, assim como o passageiro do veículo, de 21 anos, ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados a uma instituição de saúde para receber atendimento médico.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples.