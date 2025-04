Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto e um ferido em Primeiro de Maio

Um acidente grave foi registrado na tarde de sexta-feira (4) na PR-437, em Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina). A colisão frontal entre um Astra e uma caminhonete Ford/F1000 deixou um morto e um ferido. Os condutores dos dois veículos tinham irregularidades em relação à habilitação para dirigir.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 14h30, no km 22 + 500 da rodovia. A caminhonete, conduzida por um homem de 52 anos, trafegava no sentido Alvorada do Sul/Primeiro de Maio quando colidiu frontalmente com o Astra que vinha em sentido contrário.

O condutor do Astra, de 39 anos, que estava com a carteira de habilitação suspensa, morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos. Já o motorista da caminhonete, que não possui habilitação, teve ferimentos de média gravidade e foi encaminhado ao hospital municipal.





Os dois motoristas não realizaram o teste do bafômetro. A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local para apuração das circunstâncias do acidente.