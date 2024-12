Colisão frontal entre carros em curva deixa um homem morto no Norte Pioneiro

Um homem de 34 anos morreu após se envolver em uma colisão frontal na BR-153, em Ventania, no Norte Pioneiro do Paraná, no final da manhã desta quarta-feira (18).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima dirigia uma Volkswagen Saveiro no sentido de Ventania a Ibaiti quando, no KM 159, bateu de frente com um Ford Fusion, que era conduzido por um jovem de 23 anos. Os policiais apontam que o acidente aconteceu porque um dos veículos transitou pela contramão próximo a uma curva.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Ambos os motoristas ficaram feridos e foram socorridos no local. O condutor da Saveiro foi encaminhado ao Pronto-Atendimento Médico de Ventania, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na instituição de saúde.





O motorista do Fusion também foi levado até o Pronto-Atendimento e, devido à gravidade das lesões, precisou ser transferido para o Hospital de Telêmaco Borba. Havia, no veículo, uma passageira, de 26 anos, que teve ferimentos, mas foi liberada após receber atendimento médico.