Colisão frontal entre dois carro e motocicleta deixa homem de 61 anos morto em Jandaia do Sul

Um motociclista de 61 anos morreu depois de se envolver em uma colisão frontal com um carro na BR-369, em Jandaia do Sul, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (26).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma Volkswagen Saveiro trafegava no sentido de Jandaia do Sul a Bom Sucesso quando, no KM 239, foi atingida na porta direita pela motocicleta Honda CG 125, que era pilotada pelo idoso e seguia na direção contrária.

O motorista da Saveiro contou aos policiais que o carro foi atingido quando ele foi cruzar a pista. O homem não teve ferimento relevantes.





O motociclista morreu no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).