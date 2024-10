Colisão frontal entre dois carros termina com um motorista gravemente ferido no Norte do Paraná

Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido após se envolver em uma colisão frontal na BR-153, no Norte do Paraná, na última terça-feira (1º).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Hyundai HB20 com placas de São Paulo e um Chevrolet Prisma com placas do Paraná se chocaram frontalmente na rodovia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista do Prisma teve ferimentos graves, foi socorrido no local e encaminhado a uma instituição de saúde para receber atendimento médico.





O condutor do HB20, por sua vez, teve apenas lesões leves.