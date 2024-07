Colisão frontal entre furgão e caminhão deixa motorista gravemente ferido no Norte Pioneiro

O motorista de um furgão, de 39 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em uma colisão frontal com um caminhão na PR-092, em Guapirama, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta segunda-feira (8).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um caminhão Scania XF 530, que era conduzido por outro homem de 39 anos, trafegava na via quando, ao passar pelo KM 323, colidiu frontalmente com um Renault Kgoo, que era dirigido pela vítima do acidente na direção contrária.

O motorista do caminhão não se feriu e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.





O condutor do Kgoo, por sua vez, teve ferimentos graves, foi socorrido no local e encaminhado ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina para receber atendimento médico.