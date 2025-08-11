Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Motociclista arremessado

Colisão frontal mata condutor de moto e fere motorista em Goioerê

Redação Bonde
11 ago 2025 às 13:24

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma colisão frontal envolvendo três veículos deixou um motociclista morto e um motorista ferido na noite de domingo (10), na PR-180, em Goioerê. Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motoneta Honda Biz, com placas de Umuarama, seguia no sentido Quarto Centenário–Goioerê quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um Fiat Stilo.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade

Com o impacto, o condutor da moto e o veículo foram arremessados contra um Honda Civic que vinha logo atrás. O motociclista morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. O motorista do Fiat Stilo sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital.


Os três veículos tiveram danos, mas a condutora do Honda Civic não se feriu. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. Os veículos foram liberados aos responsáveis no local.

Motociclista morreu acidente acidente de trânsito
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas