Colisão frontal mata condutor de moto e fere motorista em Goioerê

Uma colisão frontal envolvendo três veículos deixou um motociclista morto e um motorista ferido na noite de domingo (10), na PR-180, em Goioerê. Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motoneta Honda Biz, com placas de Umuarama, seguia no sentido Quarto Centenário–Goioerê quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um Fiat Stilo.





Com o impacto, o condutor da moto e o veículo foram arremessados contra um Honda Civic que vinha logo atrás. O motociclista morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. O motorista do Fiat Stilo sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital.





Os três veículos tiveram danos, mas a condutora do Honda Civic não se feriu. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. Os veículos foram liberados aos responsáveis no local.