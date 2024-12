Colisão lateral deixa uma vítima ferida em trecho de rodovia em Apucarana

Um colisão lateral envolvendo dois veículos deixou uma vítima com ferimentos na rodovia PR-444, em Apucarana, no sábado (28), por volta das 19h30. O acidente foi atendido pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Rolândia.





De acordo com informações policiais, um Fiat Palio Weekend, com placas de Cambé, trafegava no sentido Ribeirão dos Dourados à BR-369 quando colidiu transversalmente com o Fiat Uno, emplacado em Apucarana, que cruzava a pista da esquerda para a direita. A colisão ocorreu em um trecho de pista dupla e em local onde é proibido fazer ultrapassagens. As condições climáticas eram boas no momento do acidente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Uma vítima de 47 anos, que estava no Palio, sofreu ferimentos e foi encaminhada para o Honpar (Hospital Norte do Paraná) para atendimento médico. O teste do bafômetro foi aplicado nos condutores de ambos os veículos e não indicou presença de álcool.