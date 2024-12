Colisão lateral entre veículos deixa cinco feridos em Alvorada do Sul

Uma colisão lateral entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na PR-090, em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (22).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um jovem de 21 anos dirigia um Honda Civic no sentido de Alvorada do Sul ao entroncamento da PR-170 quando, no KM 452, bateu na lateral de um Fiat Palio, que era conduzido por um homem de 59 anos.

Na sequência, devido ao impacto, o Honda Civic capotou e ficou parado na margem esquerda da rodovia. Os motoristas de ambos os veículos ficaram feridos, assim como três passageiros do Palio. Todos foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Municipal de Alvorada do Sul.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples, onde é proibido ultrapassar. Não chovia no momento da colisão.