Óbito na estrada

Colisão traseira na PR-090 deixa um morto e um ferido em Nova Santa Bárbara

Redação Bonde
12 mai 2025 às 13:08

Divulgação/PRE
Um acidente do tipo colisão traseira resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida na noite deste domingo (11), na PR-090, em Nova Santa Bárbara (Norte). O sinistro ocorreu por volta das 19h, no km 314 da rodovia, em um trecho de pista simples, reta e em aclive.


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo Hyundai HB20, com placas de Colorado, trafegava no sentido Nova Santa Bárbara–São Jerônimo da Serra quando colidiu na traseira de um JTA/Suzuki, que seguia no mesmo sentido.

O condutor do Suzuki, de 76 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina. O passageiro do mesmo veículode 57 anos, ficou ferido e foi levado ao Hospital de Assaí.


O motorista do HB20, V. C., de 63 anos, não se feriu. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L).

acidente Rodovia PR-090
