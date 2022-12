Com 79% dos domicílios, IBGE terminará Censo 2022 só no final de janeiro em Londrina

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) adiou o prazo para finalizar o trabalho do Censo de 2022 em Londrina para o final de janeiro do ano que vem. Isso porque o objetivo era entregar o relatório final da análise sócio-econômica da população londrinense em outubro, mas até agora 79% dos domicílios foram visitados pelos recensedores.





Os trabalhos foram iniciados no início de agosto, mas o IBGE tem encontrado alguns obstáculos como falta de profissionais, recusa de pessoas que confundiam o censo com pesquisa eleitoral e algumas dificuldades de acessar condomínios.

"A gente previa o término em outubro. Mas há diversas razões como a receptividade da população. Atualmente tivemos problemas com as eleições, que acabou provocando o atraso e confundindo alguns que entendiam ser uma pesquisa eleitoral. Nessas últimas semanas as chuvas também dificultaram o trabalho de campo", afirmou Fábio Fujimoto, coordenador do IBGE na região de Londrina.





O objetivo do censo demográfico é levantar dados estatísticos (sexo, idade, renda, concentração no território, tipo de trabalho, organização familiar, etc) sobre a população. Estes dados devem ser usados para a definição de políticas públicas mais adequadas à população.







O Instituto está enfrentando ainda dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais. Em todo o país, de 28/11 a 4/12, o IBGE contava com 60.611 recenseadores em ação, 33,1% do total de vagas disponíveis. Em Londrina, o objetivo era contratar 520 pessoas para realizar o Censo. Mas, atualmente, o número de recenseadores é de cerca de 400 trabalhadores temporários. Também foi feito cadastro reserva para buscar novos interessados.







Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC. Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.